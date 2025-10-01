Winston Gerschtanowitz: ‘BN’ers hebben we wel gezien’

Tekst: Emelie van Kaam

Winston Gerschtanowitz is wat minder te zien op de Nederlandse televisie, maar dat wil niet zeggen dat de presentator stilzit. Hij is druk bezig met een nieuw project, waar hij nog uiterst geheimzinnig over doet. Toch doet hij deze week in Weekend al enkele onthullingen. “Het is niet noodzakelijkerwijs voor de Nederlandse televisie.”

Even geleden sprak Winston Gerschtanowitz de wens uit voor een eigen talkshow, een soort opvolger van Villa Felderhof. Maar vervolgens verdween de presentator zo goed als van de buis. Is zijn wens van de baan? “Nee, zéker niet. Ik ben zelfs een bijzonder mooi internationaal project aan het maken. De eerste afleveringen zijn al gedraaid.”

Lees ook: Winston Gerschtanowitz open over tv-carrière

Buitenland

Winston doet erg geheimzinnig over het programma, maar licht wel enkele tipjes van de sluier op. “Het is niet noodzakelijkerwijs voor de Nederlandse televisie, het zou ook alleen voor het buitenland kunnen zijn. Ik ben het op een dag gewoon gaan maken.”

Genoeg

In het programma zijn, naast Winston zelf, geen andere bekende Nederlanders te zien. “Al die mensen hebben we al vaak genoeg in andere tv-programma’s voorbij zien komen, die hebben we nu wel gezien.”

Ons hele gesprek met Winston Gerschtanowitz lees je in Weekend editie 40. Hierin vertelt hij ook meer over de beslissing van zijn vrouw Renate om te stoppen bij Shownieuws. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP