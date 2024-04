Winston Gerschtanowitz open over tv-carrière

Winston Gerschtanowitz staat ervoor open om andere programma’s te maken dan spelprogramma’s. De presentator denkt bijvoorbeeld aan series waarvoor hij met een camera op pad gaat. “Dat kan een interviewserie zijn of een portrettenserie”, zegt Gerschtanowitz in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.

De 47-jarige presentator is te zien in SBS6-spelprogramma’s als Marble Mania, 50/50 en Miljoenenjacht en maakt dat soort shows wel nog steeds met veel plezier. “Ik ben heel happy met spelprogramma’s. Ik heb veel studioprogramma’s gedaan, maar dat had ook wel een beetje te maken met het feit dat ik iemand was die er ook nog heel veel bij deed. Ik heb natuurlijk lang in de directie gezeten bij Talpa en dan had ik overdag gewoon een baan met veel verantwoordelijkheid en dan ging ik aan het eind van de dag naar de studio om RTL Boulevard te doen bijvoorbeeld. Dat was mooi te combineren.”

Omdat grote studioprogramma’s vaak in een paar dagen worden opgenomen, had Gerschtanowitz ook de tijd voor ander werk. Maar nu de presentator zijn leven anders heeft “ingericht” en als freelancer werkt, is er meer ruimte voor programma’s die meer tijd kosten. “Dat je soms een paar dagen moet draaien om tot één aflevering te komen.”

Gerschtanowitz heeft niet een bepaald programma waarvan hij droomt, want wat hij leuk vindt, is “eigenlijk heel erg breed”. Ook deelt de presentator nog geen concrete plannen, en staat hij er ook voor open om zelf een format te ontwikkelen. “Ik ben zelf ook heel creatief.”