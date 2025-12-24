Wilfred Genee en vrouw Lili

Vrouw Wilfred Genee: ‘Juicekanalen zijn zieke geesten’

Tekst: Emelie van Kaam

24/12/2025

Lili, de vrouw van Wilfred Genee, heeft een broertje dood aan juicekanalen. Zij verspreidden dit jaar wederom geruchten dat haar echtgenoot haar bedrogen zou hebben, maar daar gelooft zij geen woord van. “Ze zien het als verdienmodel. Het zijn onzekere, onstabiele mensen,” meent ze deze week in Weekend.

Juicekanalen brachten dit jaar wederom de geruchten dat Wilfred Genee vreemd zou gaan. Zijn vrouw Lili wuift deze speculaties echter resoluut weg. “Je neemt dat soort roddelkanalen toch niet serieus? Dat zijn zieke geesten, zij zien het als verdienmodel. Het zijn onzekere, onstabiele mensen.”

Aandachttrekkerij

Volgens Lili zijn dit soort verhalen puur aandachttrekkerij. “Wilfred heeft mij geleerd: neem het niet serieus, hoge bomen vangen veel wind. Dit brengt zijn werk met zich mee. Doordat Wilfred erg in de belangstelling staat, moeten we onze kinderen weerbaar maken en onze mond opentrekken als men over onze grens heengaat.”

Puur

Lili probeert zich dan ook zo veel mogelijk af te sluiten voor dergelijke verhalen en kanalen. “Wat anderen ook over mij zeggen, ik weet dat ik puur ben. Ik ga voor een gezonde maatschappij en daar dragen zij niet aan bij.”

Foto: ANP

