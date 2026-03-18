Van deze GTST-collega leerde Jolijn Henneman het meest

Tekst: Emelie van Kaam

Afgelopen zomer begon Jolijn Henneman aan haar avontuur bij Goede Tijden, Slechte Tijden. Best spannend, zeker omdat ze een rol van iemand overnam. Maar gelukkig werd ze goed opgevangen en was er met name één collega waaraan ze veel steun had, deelt ze deze week in Weekend. “Hij heeft me alles uitgelegd.”

Jolijn Henneman speelt sinds de zomer van 2025 de rol van Shanti Vening in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ze nam de rol destijds over van Bertrie Wierenga. Over het antwoord op de vraag van welke collega ze het meest heeft geleerd en het meest steun heeft ervaren hoeft Jolijn niet lang na te denken. “Dat is Ferri Somogyi.”

Uitgelegd

Ferri ving Jolijn in haar ervaring heel goed op. “We hebben een fijne klik en hij heeft alles hij GTST aan me uitgelegd. Hij zit er natuurlijk al heel lang in en het is fijn als je zo iemand naast je hebt. Ik ben blij dat hij er is.”

Meisjesidool

Ferri, die Rik speelt in de soap, was in zijn begintijd een heus meisjesidool, al was Jolijn dat alweer helemaal vergeten. “Dus ik heb daar gelukkig niet zo’n last van. En hij is nu wel bekend, maar ook gewoon een meneer met een gezin en drie kindjes.”

Foto: ANP