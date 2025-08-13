Teun Föhn Kapitein ANP

URK!-ster Teun Föhn van Tinder gegooid

Tekst: Emelie van Kaam

13/08/2025

Teun Föhn staat open voor de liefde, maar de prins op het witte paard heeft nog niet aangebeld. In een poging de ware te ontmoeten maakte URK!-ster Teun Föhn vorig jaar een Tinderprofiel aan. Maar dat ging niet zoals gehoopt, deelt hij deze week in Weekend. “Ze dachten dat het een fake-account was.”

“De prins op het witte paard staat nog niet voor de deur,” deelt URK!-ster Teun Kapitein, beter bekend als Teun Föhn, deze week in Weekend. “Was het maar zo’n feest. Daar moet ik wat meer tijd in gaan steken, want ze bellen nog niet bij me aan, haha!”

Fake-account

Zou een datingapp dan niet iets voor Teun zijn? “Daar ben ik heel onhandig in. Ik had me vorig jaar aangemeld op Tinder, maar toen dachten ze dat het een fake-account was, dus nu kom ik er niet meer op.”

Geforceerd

Heel erg vindt Teun dat overigens niet. “Ik denk sowieso dat je iemand gewoon spontaan tegen moet komen. Ik vind het via zo’n app soms zo geforceerd. En ik geloof ook dat je iemands energie moet voelen. Ik bedoel, iemand kan er nog zo mooi en lekker uitzien op de foto, maar wat als hij zijn mond opentrekt? Iemand kan veel beter mooi vanbinnen zijn dan vanbuiten. Daar heb je meer aan.”

Ons hele gesprek met Teun Föhn lees je in Weekend editie 33. Hierin vertelt hij onder meer hoe hij omgaat met zijn bekendheid. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

