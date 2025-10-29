Tooske Ragas: ‘Bastiaan mag tot mijn laatste dag blijven’

Tekst: Emelie van Kaam

Deze week vertelt Tooske Ragas in Weekend hoe dol ze is op haar echtgenoot Bastiaan. Haar relatie met hem is dan ook hetgene in haar leven waar ze graag tijd, energie en zichzelf in stopt. “Omdat ik hiervan weet: wat je erin stopt, kun je eruit halen.”

Afgelopen zomer waren Tooske en Bastiaan Ragas alweer twintig jaar getrouwd. Als het aan Tooske ligt plakken ze daar nog vele jaren aan vast. “Hij mag echt tot mijn laatste dag blijven. Gelukkig wil hij dat ook heel graag.”

Begrijpen

Tooske geniet zo van haar samenzijn met Bastiaan dat ze daar graag haar tijd, energie en zichzelf in stopt. “Omdat ik hiervan weet: wat je erin stopt, kun je eruit halen. Als je echt tijd voor elkaar neemt, moeite voor elkaar wilt doen, elkaar wil leren begrijpen en blijven begrijpen, dan is de kans kleiner dat iemand ooit tegen je zal zeggen: we kennen elkaar niet meer of we zijn uit elkaar gegroeid.”

Tijd

Aangezien dat bij een baan heel anders werkt, besteedt Tooske liever haar tijd en aandacht aan dingen die ze echt belangrijk vindt. “Stop dan je tijd in de relaties met je man, je familie en je kinderen.”

Foto: Getty Images