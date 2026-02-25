Tanja Jess over grootste voor- én nadeel van ouder worden

Tekst: Emelie van Kaam

Je lichaam verandert met de jaren, zeker als vrouw, ervaart en weet ook Tanja Jess. Zij ervaart zowel voor- als nadelen aan dit proces en schuwt het niet om dit bespreekbaar te maken. Ook in Weekend doet ze graag een boekje open. “Vroeger kon ik alles eten en nachten doorhalen, maar dat is nu niet meer zo en dat voel je.”

Tanja Jess is open over de overgang. Ze heeft er een podcast over gemaakt en een boek over geschreven en momenteel is ze zelfs een nieuwe podcast over dit onderwerp begonnen. Zelf bevindt ze zich in de postmenopauze en vertelde onlangs dat ze toch wel wat overgangskilo’s voor haar kiezen heeft gekregen. Maar daar zit Tanja absoluut niet mee. “Eén voordeel van ouder worden is dat je veel minder onzeker bent.”

Smoeltje

Tanja is stiekem zelfs blij met dat beetje extra. “Sowieso vind ik een beetje vet in je smoeltje wel goed op latere leeftijd. Anders gaat het zo tekenen in je gezicht. Maar je moet het natuurlijk wel binnen de perken houden. Zoals Vivian Reijs het mooi zegt: “Vóór je veertigste zorgt je lichaam voor jou, ná je veertigste moet jij echt anderes voor je lichaam gaan zorgen”.”

Beteugelen

Voor Tanja betekent dat zuiniger zijn op haar lijf. “Vroeger kon ik alles eten, alcohol drinken, nachten doorhalen: mijn lichaam ruimde het allemaal weer op. Maar nu is dat niet meer zo en dat voel je. Dus je moet alles een beetje beteugelen. Maar het is niet zo makkelijk om al die verleidingen te weerstaan.”

