Tanja Jess over relatieproblemen: ‘Ik werd gek’

Tekst: Nicky Molendijk

Tanja Jess blikt terug op de relatieproblemen die ze drie jaar geleden met haar man Charly Luske had. Aan De Telegraaf vertelt de actrice dat ze het gevoel had dat ze door de media-aandacht alles twee keer moest verwerken.

“Het vervelende vond ik vooral dat Charly en ik het samen al hadden opgelost. Toen alles in de media verscheen, moest ik er weer doorheen”, blikt Tanja terug. “Ik werd gek van al dat gekakel om me heen, van al die verschillende meningen.”

Jess geeft aan dat ze op dat moment juist veel behoefte had aan stilte. “Ik wilde de ruimte hebben om te voelen wat ik wilde. Of het voor mij nog de moeite waard was om door te gaan, zonder dat ik me door mijn omgeving liet beïnvloeden. Uiteindelijk is het gelukkig gelukt.”

Inmiddels gaat het volgens Tanja “heel goed” met het stel.