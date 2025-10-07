Ruben van der Meer

Ruben van der Meer kreeg dickpic van collega

Tekst: Emelie van Kaam

07/10/2025

Zelf heeft Ruben van der Meer nog nooit een dickpic verstuurd, maar hij heeft er wél eentje gekregen. Sterker nog, hij zeurde er zelfs om, bekent hij deze week in Weekend. “Ben ik niet aantrekkelijk? Ik ben ook woest aantrekkelijk, toch?”

In de nieuwe film Straf verstuurt het personage van Ruben van der Meer een dickpic. In het echte leven heeft hij dat nooit gedaan, maar hij heeft er wel eens eentje gekregen. “Maar dat was natuurlijk lachen. Van wie ik die kreeg? Gewoon van een collega, haha!”

Lees ook: Koningin Máxima lijkt wrok te koesteren tegenover Ruben van der Meer

Aantrekkelijk

Ruben vond het niet alleen lachen, hij had er zelfs zélf om gevraagd. “Ik was aan het klagen: “Ik hoor veel mensen over die dickpics, maar ik heb er nog nooit een gehad. Ben ik niet aantrekkelijk? Ik ben ook woest aantrekkelijk, toch?” En toen kreeg ik er een.”

Lullig

Van welke collega hij de foto kreeg wil Ruben niet zeggen. “Maar het was heel grappig dat ik ‘m kreeg van die collega en dat hij zei: “Ik vond het zo lullig voor je”.”

Foto: ANP

