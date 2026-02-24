Ruben van der Meer hoopt cast en crew alsnog te kunnen betalen

Tekst: Sabine Krouwels

Ruben van der Meer had jarenlang één grote droom: een eigen bioscoopfilm maken. En hij is er! Bad Slippers draait in de bioscoop. Maar nu volgt een tweede wens: iedereen die meewerkte kunnen betalen. Want om het project te financieren stak Ruben al zijn eigen geld erin en iedereen die een bijdrage leverde deed dit onbetaald, vertelt hij deze week in Weekend. “Teleurstellend als dat niet zou lukken.”

Met Bad Slippers ging de langgekoesterde droom van Ruben van der Meer in vervulling: een eigen bioscoopfilm. Maar omdat het Filmfonds al meerdere van zijn scripts had geweigerd, besloot hij de film zelf te financieren. Hiervoor deed hij een beroep op al het spaargeld van hem en zijn vrouw met als gevolg dat hij iedereen die meewerkte aan dit project niet kon betalen.

Betalen

Nu Bad Slippers in de bioscoop draait heeft Ruben nog één wens. “Voor mij is het project al geslaagd, want de film is er. Dat wilde ik. Het zou nóg geslaagder zijn als iedereen hem ook wil zien en dat ik daardoor alsnog iedereen kan betalen die gratis heeft meegewerkt.”

Teleurstellend

Iedereen die ja zei tegen dit project wist dat er geen vergoeding tegenover zou staan. Ruben voelt zich daarom ook niet schuldig dat hij dat aan niemand kan geven. “Ik voel me niet schuldig, want we weten allemaal hoe we erin stonden. Maar het is wel teleurstellend als het dan niet lukt. Helemaal omdat je het misschien wel vaker wilt doen.”

