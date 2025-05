Olga Commandeur voelt dat ze ouder wordt

Tekst: Emelie van Kaam

Ook als je zo sportief bent als Olga Commandeur merk je op enig moment aan je lichaam dat je ouder wordt. Olga overkwam dat tijdens haar afgelopen vakantie, vertelt ze deze week in Weekend. “Vroeger kon ik twee keer per dag achttien holes lopen. Dat zit er niet meer in.”

Zelfs als je zo’n sportieve reputatie hebt als Olga Commandeur merk je lichamelijk dat je ouder wordt. De oud-Nederland In Beweging-presentatrice wordt bijna 67 en dat begint ze naar eigen zeggen absoluut te voelen. “Deze vakantie ook weer. We hadden best veel gewandeld, waardoor we pas in de laatste week aan golfen toekwamen. Dat hebben we toen iedere dag gedaan. Nou, je kon me opdweilen. Dat was toch wel een stuk intensiever na weken van wandelen.”

Knieën

Waar merkte Olga dat dan aan? “De gewrichten gingen een beetje haperen, voor mijn knieën. Ik heb al een nieuwe knie, maar die andere begint nu ook. Vroeger kon ik zo twee keer achttien holes op een dag lopen. Maar dat zit er niet meer in, denk ik. Dat voel je toch, die knieën zijn slechter.”

