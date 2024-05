Dit belangrijke moment miste Olga Commandeur

Olga Commandeur heeft de aflevering waarin ze officieel afscheid zou nemen als instructeur van het tv-programma Nederland in Beweging, nooit gemaakt. In De Telegraaf blikt de 65-jarige oud-atlete terug op haar vertrek en vertelt ze dat ze op de dag dat ze de allerlaatste opnames zou maken, ziek wakker werd en verstek moest laten gaan.

“Dat mijn keuze om te stoppen de juiste was, bleek wel op de laatste opnamedag die we nog zouden moeten doen. Toen werd ik ’s morgens ziek wakker: corona. Dus in feite heb ik die allerlaatste uitzending, waarin ik geen ’tot morgen’ zou zeggen, nooit gemaakt”, aldus Commandeur. De onthulling verklaart ook waarom er in de laatste uitzending van Commandeur, deze week een jaar geleden, met geen woord werd gerept over haar afscheid. Commandeur was 23 jaar te zien in het NPO-programma. Oud-schaatster Barbara de Loor nam haar taken vorig jaar over.

Een heel seizoen van Nederland in Beweging werd in drie weekenden opgenomen. In een dag werden zeven tot acht afleveringen gemaakt. In het gesprek met de krant vertelt Commandeur dat dat te zwaar voor haar werd. “Daar werk je toch eigenlijk, met name die laatste maanden voor de opnames, helemaal naartoe. Concentreren, voorbereiden, oefenen. Dus dat was best wel heel intensief.”