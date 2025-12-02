Olcay Gulsen heeft medelijden met jongere zelf

Tekst: Emelie van Kaam

Bij Olcay Gulsen thuis werd vroeger nooit Sinterklaas of kerst gevierd. Een cadeautje in haar schoen of onder de boom zat er dus ook niet in. Olcay en haar zussen hebben nog nooit een presentje gekregen met de feestdagen terwijl ze toekeken hoe er bij andere families flink werd uitgepakt, vertelt ze deze week in Weekend. “Heel zielig.”

Toen Olcay Gulsen jong was werd er bij haar thuis geen kerst of pakjesavond gevierd. “We hebben één keer een kerstboom gehad omdat wij dat heel graag wilden. Maar mijn vader was tegen kerst omdat het niet bij zijn cultuur hoorde. Dus die kerstboom heeft niet lang gestaan.”

Lees ook: ZIEN: Dit is de nieuwe vlam van Olcay Gulsen

Hoop

Ondanks dat Olcay niet opgroeide met kersttradities vond ze het toch de meest magische tijd van het jaar. “Ik keek altijd bij de buren naar binnen, die mooie bomen hadden. En als kind hoop je natuurlijk dat je een cadeautje kreeg van de kerstman.”

Zielig

Maar deze wens kwam nooit uit. “Ik heb als kind nooit een sinterklaas- of kerstcadeautje gekregen, heel zielig,” aldus Olcay. “Ik denk dat ik daardoor als volwassene erg probeer om momenten als kerst en andere feestdagen aan te grijpen om mensen in het zonnetje te zetten.”

Ons hele gesprek met Olcay Gulsen lees je in Weekend editie 49. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP