Niels van der Laan Sinterklaasjournaal

Niels van der Laan bekomen van doodsbedreigingen

Tekst: Emelie van Kaam

16/12/2025

Toen Hoofdpiet, het Sinterklaasjournaalpersonage gespeeld door Niels van der Laan, volgens sommige kijkers het Sinterklaasgeheim zou hebben verklapt, leidde dat duidelijk tot onvree onder een groep kijkers. Zo erg zelfs dat Niels doodsbedreigingen aan zijn adres ontving. “Dat was hartstikke naar en vervelend en af en toe eng en stom,” deelt hij deze week in Weekend.

Onlangs werd Niels van der Laan ernstig bedreigd om uitspraken van zijn personage Hoofdpiet in het Sinterklaasjournaal. Dit kwam doordat kijkers woest waren over een verhaallijn waarin volgens hen sprookje van Sinterklaas werd ontrafeld. Hoofdpiet suggereerde namelijk dat ouders en grootouders ook zelf cadeautjes kunnen kopen, voor het geval dat het Sinterklaasfeest onverhoopt niet door zou gaan. Het leidde online tot hevige kritiek, waarna Niels zelfs met de dood werd bedreigd.

Lees ook: Jochem Myjer reageert op bedreigingen: ‘Van mijn Hoofdpiet blijf je af’

Eng

Niels loopt inmiddels weer met een veilig gevoel over straat, maar hij heeft de impact van de bedreigingen absoluut gevoeld. “Zeker. Maar het is wel ontzettend gekeerd toen het nieuws werd. Eerst was het van mij alleen en dat was hartstikke naar en vervelend en af en toe eng en stom.”

Gedraaid

Maar zodra het meer bekendheid kreeg, merkte hij een duidelijke verandering in de berichten aan zijn adres. “Toen is het énorm gedraaid naar heel veel lieve mailtjes, reacties, mensen op straat die roepen: “Houd vol hoor, laat je niet gek maken!” Dat is wel een leuke sfeer. Dan denk je: o ja, we zijn toch wel met meer.”

Ons hele gesprek met Niels van der Laan (en Jeroen Woe) lees je in Weekend editie 51. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

Uit andere media

Party Portretfoto Anne Marie Jung

Anne-Marie Jung terug in theater met rol in Harry Potter en het vervloekte kind

Stage Entertainment Nederland heeft bekendgemaakt dat actrice Anne-Marie Jung vanaf maart 2026 te zien is in het internationaal geprezen theaterstuk ‘Harry Potter en het vervloekte kind’. Jung speelt daarin een dubbelrol als Professor Anderling en Dorothea Omber, twee bekende personages uit de Harry Potter-reeks. Naast Anne-Marie Jung zijn ook Kilke John als Ginny Potter, Lotte…
Vriendin Janneke nam wraak op haar ex

Janneke: ‘Ik was bang dat mijn ex of de politie plots voor de deur zou staan’

Iedereen heeft wel eens iets wat hij liever (even) voor zich houdt. Zo nam Janneke (28) in een aangeschoten bui wraak op haar ex-vriend.
Weekend Lady Gaga The Mayhem Ball Tour London

Lady Gaga pauzeert show nadat danser van podium valt

Lady Gaga heeft haar concert in het Accor Stadium in Sydney op 13 december onderbroken nadat een van haar Mayhem Ball-dansers van het podium viel. Het podium was spekglad door de regen.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Emelie