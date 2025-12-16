Niels van der Laan bekomen van doodsbedreigingen

Tekst: Emelie van Kaam

Toen Hoofdpiet, het Sinterklaasjournaalpersonage gespeeld door Niels van der Laan, volgens sommige kijkers het Sinterklaasgeheim zou hebben verklapt, leidde dat duidelijk tot onvree onder een groep kijkers. Zo erg zelfs dat Niels doodsbedreigingen aan zijn adres ontving. “Dat was hartstikke naar en vervelend en af en toe eng en stom,” deelt hij deze week in Weekend.

Onlangs werd Niels van der Laan ernstig bedreigd om uitspraken van zijn personage Hoofdpiet in het Sinterklaasjournaal. Dit kwam doordat kijkers woest waren over een verhaallijn waarin volgens hen sprookje van Sinterklaas werd ontrafeld. Hoofdpiet suggereerde namelijk dat ouders en grootouders ook zelf cadeautjes kunnen kopen, voor het geval dat het Sinterklaasfeest onverhoopt niet door zou gaan. Het leidde online tot hevige kritiek, waarna Niels zelfs met de dood werd bedreigd.

Eng

Niels loopt inmiddels weer met een veilig gevoel over straat, maar hij heeft de impact van de bedreigingen absoluut gevoeld. “Zeker. Maar het is wel ontzettend gekeerd toen het nieuws werd. Eerst was het van mij alleen en dat was hartstikke naar en vervelend en af en toe eng en stom.”

Gedraaid

Maar zodra het meer bekendheid kreeg, merkte hij een duidelijke verandering in de berichten aan zijn adres. “Toen is het énorm gedraaid naar heel veel lieve mailtjes, reacties, mensen op straat die roepen: “Houd vol hoor, laat je niet gek maken!” Dat is wel een leuke sfeer. Dan denk je: o ja, we zijn toch wel met meer.”

