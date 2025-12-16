marco-borsato-en-moeder-mary

Mary Borsato: ‘Vrijspraak Marco geen reden voor feestje’

Tekst: Sabine Krouwels

16/12/2025

Zes jaar lang leefde Mary Borsato en haar familie met dichtgeknepen keel. Maar nu haar zoon is vrijgesproken wordt iedereen “opener en luchtiger” en hoeven kun kelen niet “schor” meer te zijn, vertelt ze deze week in Weekend. “Met wat we nu hebben, zijn we gewoon heel blij.”

“Met wat we nu hebben, zijn we gewoon heel blij,” antwoordt Mary Borsato wanneer Weekend haar vraagt of ze blij is nu haar zoon Marco is vrijgesproken van ontucht met een minderjarige. Reden voor een feestje vindt ze het echter niet. “Dit is niet de situatie om een feestje te vieren.”

Schor

Wel ziet Mary duidelijk ontspanning bij haar familie. “We kunnen weer ademhalen. Je merkt dat onze kelen niet schor meer zijn, maar weer opengaan. Je merkt het aan iedereen, ook aan de kinderen. Ze worden allemaal opener en luchtiger. We kijken weer wat blijer.”

Kapotgemaakt

Ook bij Marco is er duidelijk een last van zijn schouders gevallen. “Hij wordt wat luchtiger, kijkt opener, z’n stem wordt wat helderder.” Ondanks dat het gonst door de wandelgangen weet Mary nog niet of er een comeback voor de zanger in zit. “Dat durf ik niet te zeggen. Hij is natuurlijk ook zo kapotgemaakt door de pers. Dat is niet iets wat je zomaar vergeet.”

