Mart Hoogkamer: ‘Schoonvader is mijn voorbeeld’

Tekst: Emelie van Kaam

Op zijn eigen vader hoeft Mart Hoogkamer niet te rekenen, maar gelukkig heeft hij een schoonvader waar hij veel van kan leren. Hij noemt hem dan ook zijn voorbeeld en is dankbaar voor de lessen die hij hem als jonge vader meegeeft, vertelt Mart deze week in Weekend.

Gezien hij geen contact heeft met zijn eigen vader, kijkt Mart Hoogkamer op tegen het volgende vaderfiguur in zijn leven: zijn schoonvader. “Om wat hij allemaal doet voor zijn kinderen.” Van hem leert hij de fijne kneepjes van het vaderschap. “Bijvoorbeeld: volg je eigen pad en je eigen gevoel. Het is jouw kind, dus jij bepaalt alles zelf, samen met je vrouw. Jullie zijn de ouders. Als ik zo’n aanmoediging krijg van iemand die ik als mijn voorbeeld zie, ga ik er vol voor.”

Bang

Maar de band tussen Mart en zijn schoonvader was aanvankelijk niet vanzelfsprekend. “Jennifer maakte me bij onze eerste ontmoeting behoorlijk bang, maar de klik met haar vader was er meteen. Sindsdien is hij met me mee de boot ingestapt en is hij er nog steeds bij. Het is een familiebedrijf geworden.”

Levensvisie

Sinds de komst van Marts dochter Logan zijn hun beide levensvisies flink veranderd. “Ik ben voor het eerst vader geworden en hij opa, dus wij denken nu allebei opeens anders over het leven.”

Foto: ANP