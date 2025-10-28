Marly van der Velden

Marly van der Velden: ‘Hoop dat mijn personage doodgaat’

Tekst: Emelie van Kaam

28/10/2025

Marly van der Velden is nog steeds dolgelukkig met haar rol in GTST. Al was ze in het begin soms best bang dat ze haar plek in de serie zou verliezen, vertelt ze deze week in Weekend. “Of dat je vervangen wordt, dat lijkt me écht verschrikkelijk.”

Marly van der Velden is al jarenlang een vast gezicht in Goede Tijden, Slechte Tijden en wat haar betreft zit daar voorlopig nog geen einddatum aan. “Ik hou echt van mijn personage. En dat ik elke dag mag acteren, wat mij passie is. En ja, waar vind je dat verder nog?”

Lees ook: Toprak Yalçiner: ‘Ik mis de GTST-gekte niet’

Diversiteit

Marly glundert als ze denkt aan haar werk. “Ik hou ook van de diversiteit en dat het verhaal doorloopt, dat is heel leuk. Zo ook de groep mensen met wie ik werk, ik vind mijn collega’s superleuk. Nou, alles eigenlijk.”

Dood

In haar begintijd was Marly nog wel eens bang om haar rol te verliezen. “Of dat je vervangen wordt, dat lijkt me écht verschrikkelijk. Dus als ze me er ooit uitschrijven, hoop ik dat mijn personage doodgaat. Dat het gewoon klaar is.”

Ons hele gesprek met Marly van der Velden lees je in Weekend editie 44. Hierin vertelt ze onder meer over haar trouwwens. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

Uit andere media

Party Rechtzaak Zedenzaak Marco Borsato Dag 1

John van den Heuvel zag Marco Borsato ’twijfelen en wankelen’ tijdens verhoor

Misdaadverslaggever John van den Heuvel reageert op de zitting waarin Marco Borsato zich moest verantwoorden voor ontucht met een minderjarige, waarvoor het OM vijf maanden cel eist. Volgens Van den Heuvel stond de zanger zichtbaar onder grote druk, maar had hij zich grondig voorbereid op het verhoor. John vertelt bij RTL Boulevard: “Ik zag duidelijk…
Weekend Karin Bloemen

Karin Bloemen: ‘Mensen moet elkaar wat gunnen’

Karin Bloemen heeft haar buik vol van negativiteit in de wereld. Van haat, van egotrippers, van narcisten. Liever ziet ze dat mensen elkaar wat gunnen, deelt ze deze week in Weekend. “Maar dat gebeurt te weinig.” Wanneer Karin Bloemen door Weekend wordt gevraagd naar waar ze echt van baalt, heeft ze haar antwoord meteen klaar….
Vriendin Led Kerstboom Action

Deze indrukwekkende led kerstboom van Action maakt je tuin helemaal klaar voor de feestdagen

Ben je klaar om je tuin deze kerst te laten stralen? Bij Action vind je nu een budgetvriendelijke led kerstboom van maar liefst 3,50 meter hoog, perfect voor buiten. Deze eyecatcher maakt je tuin helemaal feestklaar.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Emelie