Marly van der Velden: ‘Hoop dat mijn personage doodgaat’

Tekst: Emelie van Kaam

Marly van der Velden is nog steeds dolgelukkig met haar rol in GTST. Al was ze in het begin soms best bang dat ze haar plek in de serie zou verliezen, vertelt ze deze week in Weekend. “Of dat je vervangen wordt, dat lijkt me écht verschrikkelijk.”

Marly van der Velden is al jarenlang een vast gezicht in Goede Tijden, Slechte Tijden en wat haar betreft zit daar voorlopig nog geen einddatum aan. “Ik hou echt van mijn personage. En dat ik elke dag mag acteren, wat mij passie is. En ja, waar vind je dat verder nog?”

Diversiteit

Marly glundert als ze denkt aan haar werk. “Ik hou ook van de diversiteit en dat het verhaal doorloopt, dat is heel leuk. Zo ook de groep mensen met wie ik werk, ik vind mijn collega’s superleuk. Nou, alles eigenlijk.”

Dood

In haar begintijd was Marly nog wel eens bang om haar rol te verliezen. “Of dat je vervangen wordt, dat lijkt me écht verschrikkelijk. Dus als ze me er ooit uitschrijven, hoop ik dat mijn personage doodgaat. Dat het gewoon klaar is.”

