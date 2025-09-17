Toprak Yalçiner: ‘Ik mis de GTST-gekte niet’

Tekst: Emelie van Kaam

Toprak Yalçiner heeft de laatste twee jaar gemoederd. Maar de voormalige GTST-ster vindt dat het nu weer tijd is om aan de bak te gaan. ’Ik denk dat series nu, met hoe ze gemaakt worden, echt rekening houden met vrouwen en moeders. Eindelijk.’

Tijdens de landelijke première van De Film Van Rutger, Thomas En Paco in Pathé Amsterdam-Noord was Toprak Yalçiner er opeens weer, in gezelschap van haar man, zoontje Miro (6) en diens beste vriendje. Daar legde ze haar afwezigheid uit.

Toprak Yalçiner hoopt op nieuwe rol

’Ik heb echt gefocust op de kinderen. Maar ik ga weer lekker aan de slag. Ik heb gelukkig niet helemaal stilgezeten, maar ga nu beetje bij beetje meer werken. Ik hoop dat ik dit jaar ook weer een paar gastrollen

mag spelen én ik hoop natuurlijk op weer een leuke eigen rol.’

De GTST-drukte wordt niet gemist

Op de rode loper van de première is het erg druk. Toprak: ’Vroeger was het met Goede Tijden zó druk. Thomas en Rutger zijn gewoon de huidige Carlo en Irene. Of ik deze gekte stiekem mis? Ik mis het niet, maar ik vind het prachtig om te zien dat de jongere generatie nu ook weer iemand heeft om naar op te kijken. In mijn generatie hadden we dus Carlo en Irene. Nu denk ik: aan wie vragen ze nu een handtekening? Ik weet echt niet wie jij bent. Terwijl ik mezelf best wel up-to-date vind. Waarschijnlijk is het dan een heel leuke YouTuber.’

FOTO: ANP