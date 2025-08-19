Marga Scheide verloor twee partners

Tekst: Emelie van Kaam

Tot twee keer toe moest Marga Scheide afscheid nemen van haar partner. Bij de een was dit een onontkomelijke uitkomst na een ziekbed, maar bij de ander was het totaal onverwacht, deelt ze deze week in Weekend. “Hij kreeg een hartaanval op straat.”

Marga Scheide verloor al tot twee keer toe haar partner. Twee jaar geleden overleed Michael aan de gevolgen van kanker en jaren daarvoor moest ze onverwacht afscheid nemen van Jacques. “Dat was traumatisch omdat zijn dood plotseling was. Hij kreeg een hartaanval op straat. Ik was daarbij en zag dat hij uit het leven trad.”

Rouwproces

Er volgde vervolgens voor Marga een lang rouwproces. “Het heeft lang geduurd voordat ik daar overheen was. Met Michael was duidelijk welke kant het opging, dat maakt het anders in je rouwverwerking. Niet minder erg, maar als je er rekening mee kan houden, maakt dat wel een verschil.”

Boos

Uiteraard was er veel verdriet, maar bij Michaels overlijden kwam er voor Marga daardoor sneller een gevoel van acceptatie. “Ik ben al voor Michaels overlijden die acceptatie aangegaan. Bij Jacques was ik boos, accepteerde ik het lange tijd niet.”

