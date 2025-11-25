Louis van Gaal: ‘Media schetsen verkeerd beeld van mij’

Tekst: Emelie van Kaam

Nu Louis van Gaal met pensioen is merkt hij dat mensen hem heel anders benaderen dan toen hij nog voetbalcoach was. In zijn ogen komt dat doordat hij niet meer in de media is. Die hebben altijd namelijk een heel verkeerd beeld van hem geschetst. “Het verschil is ongelofelijk,” deelt hij deze week in Weekend.

Louis van Gaal heeft naar eigen zeggen “een fijne persoonlijkheid”, maar weet dat veel mensen een heel ander beeld van hem hebben. Dat komt in zijn ogen door de media. “Het beeld dat de media van mij schetsen, is verkeerd.”

Gevechtshouding

Louis vindt dat de media voetbal niet op correcte wijze verslaan. “Op tv zien mensen mij steeds in gevechtshouding. Ik ben nu drie jaar uit de media en ze populair als wat op straat. Het verschil tussen destijds, toen ik nog coach was, en nu, nu ik met pensioen ben, is ongelofelijk.”

Foto’s

Louis merkt dat de manier waarop mensen hem tegenwoordig benaderen totaal anders is dan in de tijd dat hij nog actief was in de voetballerij. “Ik word overal gevraagd voor foto’s en handtekeningen. Dat komt doordat ik niet meer in de media ben, dat is het gewoon.”

Foto: ANP