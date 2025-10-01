Linda Wagenmakers raakte zichzelf kwijt

Tekst: Emelie van Kaam

Na jarenlang keihard te hebben gewerkt aan haar carrière, raakte Linda Wagenmakers zichzelf drieënhalf jaar geleden helemaal kwijt. Ze kreeg angstaanvallen en durfde het podium niet meer op. “Heb er flink wat werk aan gehad om mezelf weer op de rit te krijgen,” deelt ze deze week in Weekend.

Linda Wagenmakers zit sinds haar 21ste in het musicalvak en ondanks dat ze een succesvolle carrière heeft, is het haar echt niet altijd voor de wind gegaan. Zo’n drieënhalf jaar geleden liep ze tegen zichzelf aan. “Ik zit in een heel onzeker vak, je moet jezelf altijd weer bewijzen en opnieuw met de golven meedeinen. Daarnaast ben ik opgegroeid in een milieu waarin het echt niet oké was om de showbizz in te gaan. Alle stemmetjes in mijn hoofd gingen op een gegeven moment tegen mij werken.”

Angstaanval

Linda werd zo onzeker dat ze op enig moment zelfs niet meer het podium op durfde. “Ik ging smoesjes verzinnen. Zoals die keer dat ik onderweg naar een sessie een enorme angstaanval kreeg. Ik dacht: dit gaan we niet doen! Ik belde de producent en zei dat ik vast zat in de file. Dat was helemaal niet waar, ik was bang.”

Rechtsomkeert

Die dag maakte Linda rechtsomkeert. Niet alleen letterlijk in haar auto, maar ook in haar leven. “Ik heb er vervolgens flink wat werk aan gehad om mezelf weer op de rit te krijgen.”

