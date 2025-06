Linda Wagenmakers: ‘Waarheid is niet altijd verstandig’

Wanneer iemand hoog zit in diens adrenaline is dat niet het moment om die persoon eens goed de waarheid te vertellen, weet Linda Wagenmakers. Een leugentje om bestwil kan dan de betere optie zijn, vertelt ze deze week in Weekend. “Wanneer iemand net het podium afkomt is dat niet het meest verstandige moment om te zeggen: “Nou, dat was helemaal ruk”.”

Linda Wagemakers is niet vies van een leugentje om bestwil, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik denk namelijk niet dat het altijd verstandig is om de hele waarheid te zeggen. Zeker niet als dat mensen zou kunnen kwetsen. En het hangt er natuurlijk ook wel vanaf of de persoon die ik voor me heb het aankan.”

Helemaal ruk

Timing is in haar ogen ook een belangrijke reden om soms niet meteen met de waarheid op de proppen te komen. “Ik weet uit coachingsoogpunt dat bijvoorbeeld een première echt een piek in je adrenaline is. Als je dan van het toneel afkomt, zoals ik bijvoorbeeld bij het Eurovisiesongfestival het podium afkwam, dan zit je daar nog helemaal in. Dan is het voor een ander niet het meest verstandige moment om te zeggen: “Nou, dat was helemaal ruk”.”

