Lee Towers moe van huidige mentaliteit

Tekst: Boris van Zonneveld

Lee Towers wordt moe van de huidige mentaliteit op de werkvloer. In zijn ogen ging het er vroeger niet heel anders aan toe, met het verschil dat mensen nu naar een vertrouwenspersoon stappen als hen iets overkomt dat ze niet zint, raast hij deze week in Weekend. “Doe normaal, man!”

Op de vraag wat Lee Towers vindt van de maatschappelijke verandering rondom het denken over grensoverschrijdend gedrag, hoeft de rasartiest niet lang na te denken. “Daar word ik moe van. Je bent tegenwoordig bang als je wat zegt, en dan denk ik: jongens, gáát het nog ergens over?”

Lees ook: Lee Towers opnieuw gevallen: ‘Kan momenteel weinig’

Terechtwijzen

Lee begrijpt niets van de huidige gang van zaken op de werkvloer. “Ik heb 51 gala’s in Ahoy gedaan met vijfhonderd medewerkers. Dacht je dat er bij ons nooit iemand terechtgewezen werd die de kantjes eraf liep? Tegenwoordig, als je niet meer in een productie past en je wordt ontslagen, lopen ze naar een vertrouwenspersoon en roepen ze dat ze grensoverschrijdend behandeld zijn.”

Vervangen

Een dergelijke houding zit Lee duidelijk hoog. “Doe normaal, man! Het is nou eenmaal zo: je hebt een team. Als blijkt dat iemand in dat team door de mand valt, dan is het gebruikelijk dat zo iemand vervangen wordt door iemand die wél bij het team past. Dat kan tegenwoordig niet meer, want dan ben je ‘grensoverschrijdend’ bezig.”

Ons hele gesprek met Lee Towers lees je in Weekend editie 50. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP