Koert-Jan de Bruijn zoekt meer diepgang in werk

Tekst: Emelie van Kaam

21/01/2026

Jarenlang genoot Koert-Jan de Bruijn van zijn tv-werk, maar er begon langzaam maar zeker iets aan hem te knagen. Hij zocht meer diepgang om ook zijn andere werk leuk te blijven vinden. Dit vond hij door vrijwilligerswerk te gaan doen in een inloophuis voor kankerpatiënten, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik begeleid een groep mensen die niet meer beter wordt.”

Koert-Jan de Bruijn vindt zijn tv-carrière een stuk minder belangrijk dan vroeger, maar realiseert zich zeker dat bepaalde dingen wel hand in hand gaan met elkaar. “Ik moet wel zorgen dat er leven in mijn carrière blijft om het goed te hebben. Maar tegelijkertijd ben ik niet super ambitieus. Ik denk niet van: ik moet nog dáár zien te komen.”

Knagen

Wat Koert-Jan wél sterk heeft is dat hij op zoek is naar meer diepgang in zijn werk. “De vakantieprogramma’s die ik doe, vind ik heel leuk. Maar er ging toch ook iets bij me knagen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik vrijwilligerswerk ben gaan doen. Ik vind daardoor mijn ‘gewone’ werk ook weer leuker. Het is nu wat meer in balans en daar zoek ik ook erg naar.”

Perspectief

Om die diepgang te vinden doet Koert-Jan vrijwilligerswerk in een inloophuis voor kankerpatiënten. “Ik begeleid onder andere een groep mensen die niet meer beter wordt, samen met een oud-psychotherapeut. Deze mensen leven vanuit een heel ander perspectief. Bij deze mensen is de dood aangezet, alleen kan dat ook nog tien jaar duren. Dat is een moeilijk perspectief, waarmee je tóch moet zien te leven. Binnen die groep praten we daarover.”

