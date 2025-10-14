Katja Schuurman ziet woongroep wel zitten

Tekst: Emelie van Kaam

Katja Schuurman zou het helemaal zien zitten om met een aantal vrienden samen te wonen in een soort woongroep. Waarbij je dingen met elkaar deelt en zo af en toe voor elkaars kinderen zorgt. Ze heeft zelfs al wat vrienden op het oog waarmee dat zo zou kunnen, deelt ze deze week in Weekend.

Nu Katja Schuurman vrijgezel is en er momenteel ook niet gedatet wordt, staat ze open voor andere opties van samenleven. “Ik snap het idee dat een hele groep mensen met elkaar samenwoont,” vertelt ze deze week in Weekend. “Niet zozeer dat je seks hebt met elkaar, maar wel dat je dingen met elkaar deelt. Dat lijkt me top.”

Experiment

Katja herinnert zich een experiment uit de jaren zeventig, waarbij diverse mensen in een groep met elkaar gingen samenwonen. “Ik zou daar wel aan hebben meegedaan. Dat was heel seksueel georiënteerd en dat hoeft dan weer niet. Maar op sommige momenten, als ik de tijd heb, denk ik: doe maar een paar kinderen, dat vind ik alleen maar gezellig. En op sommige momenten zou ik dan ook kunnen zeggen: oké, ik ben even weg! Hier zijn de mijne.”

Raadsel

Dat dit niet al veel gewoner is in ons land is Katja een raadsel. “Waarom niet? Ik heb vrienden met wie ik dat op die manier zou kunnen doen. Zeker als je wat ouder bent is het fijn dat je vrienden dicht om je heen wonen.”

