Joop van den Ende: ‘Doe net of er geen einde is’

Tekst: Emelie van Kaam

Joop van den Ende kijkt graag naar de toekomst. Dat heeft hij zijn hele leven al gedaan. En ondanks dat hij zich ervan bewust is dat zijn eigen toekomst niet meer zo lang duurt, maakt hij toch meerjarenplannen. “Dat is mijn manier van mijn kop in het zand steken,” deelt hij deze week in Weekend.

Het DeLaMar Theater vierde onlangs diens vijftigjarig jubileum. Reden voor Weekend om eens bij te praten met Joop van den Ende. De theatermaker weet nog altijd niet van opgeven. “Ik ben van de toekomst. Ik vind dat nu veel jonge mensen geweldige ideeën hebben. Technische ontwikkeling, talent, opleidingen: ik ben van nú.”

Lees ook: Joop van den Ende waarschuwt voor toekomst van publieke omroep

Maak plannen

Joop kijkt graag vooruit, iets dat hij zijn hele leven al heeft gedaan. “Waar zijn de kansen? Ik maak plannen. Alle jonge mensen, iedereen, adviseer ik: maak een plan. Hoe klein ook, dat maakt niet uit. Je kunt het uiteindelijk bijstellen, veranderen. Maak een plan voor je leven, áltijd.”

Kop in het zand

Ondanks dat de 83-jarige Joop van mening is dat zijn toekomst nog maar kort zal zijn, houdt hij toch vast aan zijn eigen advies. “Ik maak plannen voor tien tot vijftien jaar. Ik doe net of er geen einde is. Dat is mijn manier van mijn kop in het zand steken.”

Ons hele gesprek met Joop van den Ende lees je in Weekend editie 50. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP