John en Kees de Bever: ‘Wij zijn geen homo’s’

Tekst: Emelie van Kaam

John en Kees de Bever zouden zichzelf niet als typische homo’s omschrijven. Ze hebben naar eigen zeggen geen homovrienden en zijn niet actief in de gayscene. Maar dat betekent niet dat er geen intimiteit is tussen de twee. Anders hou je het niet zeventien jaar met elkaar uit, redeneren ze deze week in Weekend. “Natuurlijk hebben we een liefdesleven.”

John en Kees de Bever zouden zichzelf niet als typische homo’s omschrijven. Ze hebben naar eigen zeggen geen homovrienden en zijn niet actief in de gayscene. Maar dat betekent niet dat er geen intimiteit is tussen de twee. Anders hou je het niet zeventien jaar met elkaar uit, redeneren ze deze week in Weekend. “Natuurlijk hebben we een liefdesleven.”

John en Kees de Bever zijn alweer bijna zeventien jaar met elkaar getrouwd, maar zouden zichzelf absoluut niet omschrijven als homoseksuele mannen. “We hebben geen homovrienden, we zitten niet in de gayscene. Wij zijn eigenlijk geen homo’s, we zijn gewoon Kees en John die samenleven.”

Lees ook: John de Bever vertelt over slechte ervaring met botox

Platonisch

Hun relatie klinkt op die manier bijna platonisch, maar dat is het volgens John en Kees zeker niet. “Natuurlijk hebben we ook een liefdesleven. Dat is logisch, anders kun je niet zeventien jaar bij iemand zijn. Ik snap dat als je zestig en tachtig bent het op een gegeven moment misschien verandert, maar daar zijn we nu nog te jong voor.”

Kussen

Maar kussen op tv zullen we John en Kees nooit zien doen. “Daar houden wij gewoon niet van. Maar dat betekent niet dat het er niet is. Als dat wel zo was, dan moeten we onze eigen weg gaan, dan ga je niet in hetzelfde huis wonen.”

Ons hele gesprek met John en Kees de Bever lees je in Weekend editie 5. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP