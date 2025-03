Jet de Nijs: ‘Rob was een ander mens geworden’

Tekst: Boris van Zonneveld

Jet de Nijs zag dat haar echtgenoot Rob de laatste jaren veranderde. Hij werd een man die steeds meer reflecteerde, maar ook relativeerde, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik denk wel dat hij dat in die laatste periode erg beheerste.”

Weekend sprak Jet de Nijs vlak voor het overlijden van haar echtgenoot Rob. In dat gesprek blikte ze terug op zijn laatste jaren. “Rob was een ander mens geworden. Zachter. Misschien komt dat door de leeftijd, maar ook door het proces dat hij doormaakte. Hij keek terug op zijn leven en zag de momenten waarop hij misschien her en der wat steekjes had laten vallen.”

Relativeren

Volgens Jet waren dat geen momenten waarop hij zich afvroeg wat hij verkeerd had gedaan, maar waarbij hij juist reflecteerde. “Dat kon hij goed, dat hij terugkeek en dacht: ach ja, had ik me daar nou zo druk om moeten maken? Ik denk wel dat hij dat in die laatste periode erg beheerste, dat relativeren.”

