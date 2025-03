Jet de Nijs eert Rob met foto: ‘Dag liefste’

Overlijden

Rob de Nijs op 82-jarige leeftijd overleden

Rob de Nijs is zondag op 82-jarige leeftijd overleden. “In liefdevolle herinnering en met diepe bedroefdheid delen wij het overlijden van Rob de Nijs”, staat er op Instagram. De Nijs is in zijn woning in Bennekom in het bijzijn van zijn dierbaren overleden. Producent MediaLane, die de musical over zijn leven maakte, meldt aan het...