Jet de Nijs: ‘Afgrijselijk om mee te moeten maken’

Tekst: Emelie van Kaam

Het verlies van haar man Rob went voorlopig nog niet, ervaart Jet de Nijs. Nog regelmatig wordt ze op onverwachte momenten overvallen door het gemis van haar echtgenoot. En dan komen de tranen. Ze kent haar leven niet meer terug en moet aan alles wennen, bekent ze deze week in Weekend. “Het gaat puur om het fysieke.”

Na zeventien jaar huwelijk werd Jet de Nijs vorig jaar ineens weduwe toen haar man Rob overleed. Jarenlang zorgde ze voor haar zieke echtgenoot en nu hij er niet meer is is alles in haar leven anders. Ze moet dan ook nog aan alles wennen, deelt ze deze week in Weekend. “Dat is het grappige, dat idee van: het went wel een keer. Néé, het went nooit.”

Overvallen

Het gebeurt Jet nog regelmatig dat haar emoties op onverwachte momenten ineens de overhand nemen. “Het verdriet kan je overvallen op het moment dat je rustig op de bank zit. Hop, daar komt het. Het is niet meer zo dat ik iedere ochtend in paniek wakker word of zo, maar het is verder wel gewoon álles waaraan je moet wennen.”

Afgrijselijk

Die paniek in de ochtend kreeg Jet omdat het gemis van haar man zo zwaar was. “Het gaat puur om het fysieke, dat iemand er niet meer is. Dat is afgrijselijk. Het is je geen raad weten zonder iemand. Maar dat heeft echt iedereen die zijn of haar partner verliest, daar ben ik van overtuigd. Het is gewoon afgrijselijk om mee te moeten maken.”

Foto: ANP