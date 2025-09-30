Jeroen van der Boom

Jeroen van der Boom heeft alles al gedaan

Tekst: Emelie van Kaam

30/09/2025

Na in zijn eigen woorden “alles al gedaan” te hebben, maakt Jeroen van der Boom nu meer keuzes voor zichzelf. “Ik doe steeds meer dingen waarin ik echt mezelf kan zijn,” deelt hij deze week in Weekend.

Jeroen van der Boom is een tevreden mens. Hij is dan ook niet iemand die denkt: ik wil méér. “Ik heb alles al gedaan, of het nu de start van The Voice Of Holland was, het presenteren van Weekend Miljonairs en Wedden Dat Ik Het Kan, het Songfestival, zeventien jaar De Toppers en dertien jaar Holland Zingt Hazes.”

Meer Jeroen

Inderdaad een indrukwekkend palmares, wat Jeroen de ruimte geeft om nu meer keuzes voor zichzelf te maken. “Ik doe steeds meer dingen waarin ik echt mezelf kan zijn, meer Jeroen. Zoals mijn concertreeks The Pianoman.”

Imago

“Ik wil gewoon mooie dingen doen,” deelt Jeroen, die het helemaal niets interesseert wat mensen van hem vinden of over hem denken. “Ik ben helemaal niet bezig met zaken als imago.”

Ons hele gesprek met Jeroen van der Boom lees je in Weekend editie 40. Hierin vertelt hij onder meer hoe hij omgaat met zijn bekendheid. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

