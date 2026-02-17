Jamie Kames moest wennen aan negativiteit

Tekst: Sabine Krouwels

Jamie Kames hield alle media op afstand na de aankondiging van haar scheiding met Steven Kazàn. In Weekend vertelt ze deze week voor het eerst hoe ze de afgelopen periode heeft beleefd. Zo had ze bijvoorbeeld veel moeite met de nare berichten die ze van anonieme toetsenbordridders heeft ontvangen. “Nog nooit meegemaakt.”

Nadat Jamie Kames en Steven Kazàn afgelopen zomer het einde van hun huwelijk aankondigden gebeurde er iets dat Jamie nooit had verwacht. Van alle kanten kreeg ze berichten van mensen die de situatie helemaal niet kenden, maar hun kritische mening klaar hadden. En daar moest ze mee om leren gaan, vertelt ze deze week in Weekend.

Wennen

“Ik heb altijd gezegd: “Wat maakt het mij nou uit wat Gerda uit Urk over mij denkt?” Maar als Gerda uit Urk dan daadwerkelijk een vreselijk bericht naar je stuurt, is dat best wennen. Dat had ik nog nooit meegemaakt.” Zeker als mensen hun berichten baseren op verdraaide waarheden, want die verschenen er volgens Jamie veel.

Relativeren

Ondanks dat ze aanvankelijk van deze negativiteit schrok, leerde ze er uiteindelijk mee omgaan. “In hoeverre moet ik me iets aantrekken van iemand die mij en de situatie niet kent? Op een gegeven moment leer je dat te relativeren en los te laten.”

Foto: ANP