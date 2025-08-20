Imca Marina

Imca Marina: ‘Laat je niet gek maken’

Tekst: Emelie van Kaam

20/08/2025

Imca Marina vindt het onzin dat jonge artiesten die een hit scoren daarna direct een hele hoge gage vragen voor optredens. Zij zou liever zien dat zij groeien in hun vak en hun shows eerst nog lange tijd bereikbaar houden voor alles en iedereen, dus ook mensen met een kleinere portemonnee. “Als je gelijk je gage opschroeft, misken je het gewone volk,” meent ze deze week in Weekend.

Imca Marina ziet dat jonge artiesten tegenwoordig al na hun eerste hit een torenhoge gage rekenen wanneer zij ergens optreden. Dat is iets waar zij absoluut tegen zou adviseren en zou het in zo’n situatie heel anders aanpakken. “Neem het succes met beide handen aan, maar laat je niet gek maken door managers die zelf willen graaien in de geldpot.”

Torenhoog

Volgens Imca gaat een goede artiest worden niet over een nacht ijs. “Het is een vak en dat moet je leren. Als je jezelf wilt beschermen tegen graaiers, moet je niet meteen een torenhoge gage rekenen. Bouw het op, maak een mooie carrière.”

Gewone volk

Daarbij is het volgens Imca ontzettend belangrijk om je publiek niet uit het oog te verliezen. “Als je gelijk je gage opschroeft, misken je het gewone volk. Terwijl deze lieve mensen je liedjes kopen en daar moet je zuinig op zijn. Als volkszanger zing je voor het volk, maar als je niet van je eigen publiek houdt, ben je niet geschikt voor het vak.”

