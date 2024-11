Imca Marina blij met hervonden populariteit, maar: ‘Begrijp niet waarom’

De telefoon van Imca Marina staat de laatste tijd weer roodgloeiend. Hoe dat komt weet ze niet precies, maar uiteraard verwelkomt ze haar hervonden populariteit met open armen, vertelt ze deze week in Weekend. “Het voelt alsof ik opnieuw ontdekt ben.”

Na een dip in haar aanvragen lijkt Imca Marina weer helemaal terug van weggeweest. “Het voelt alsof ik opnieuw ontdekt ben, voor de derde keer al,” vertelt ze deze week in Weekend. “Ik ben weer aanwezig op de feesten waar ik vroeger ook stond. Ik begrijp niet helemaal waarom, maar het geeft me een heel leuk gevoel.”

Gepimpt

Imca ziet dat een populaire manier van het opnieuw leven inblazen van oude liedjes is door deze op te nemen met jonge artiesten. “Alles heeft natuurlijk een houdbaarheidsdatum. Maar steeds vaker worden oude liedjes opnieuw gepimpt. Jonge artiesten duiken in mijn repertoire en dat vind ik prima. Binnenkort doe ik zelfs een duet met iemand op een oud nummer van mij.”

