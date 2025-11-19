Igone de Jongh is weer gelukkig

Na pittige jaren heeft Igone de Jongh eindelijk weer rust gevonden. Naar eigen zeggen is ze gelukkig en geniet ze van haar leven als vrijgezel. Aan een nieuwe liefde heeft ze momenteel geen behoefte, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik vind het gewoon rustig.”

Igone de Jongh heeft een heftige periode achter de rug. Haar ex-man Thijs Römer werd veroordeeld voor online zedendelicten met meisjes en haar volgende relatie strandde. Inmiddels heeft de ballerina dat achter zich gelaten. “Het gaat nu supergoed. Ik voel me heel rustig en ben heel gelukkig.”

Aankijken

Iets heel speciaals heeft Igone daar niet voor gedaan. “Het aankijken. Niet weg willen lopen voor pijn of verdriet, kijk het aan. Want je móet het aankijken. Je moet het voelen, je moet erdoor heen. En dan: tijd heelt een hele hoop.”

Bang

Ondanks dat ze nu vrijgezel is, is Igone niet bang voor de liefde of om nogmaals verliefd te worden. Al heeft ze daar momenteel geen behoefte aan. “Ik vind het gewoon rustig. Lekker, héérlijk!”

