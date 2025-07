Hoe Henk Westbroek 22 kilo afviel

Tekst: Boris van Zonneveld

Henk Westbroek weet als geen ander hoe het is om te strijden tegen de kilo’s. Jarenlang vocht hij tegen zijn overtollige gewicht, maar niets gaf een blijvend effect. Tot hij een wondermiddel ontdekte waardoor de kilo’s er in een jaar tijd werkelijk afvlogen, vertelt hij deze week in Weekend. Al moet hij daar wel diep voor in de buidel tasten.

Na een jarenlange, onbevredigende strijd tegen de kilo’s heeft Henk Westbroek eindelijk iets gevonden dat voor hem werkt. In een jaar tijd viel hij 22 kilo af door het diabetesmedicijn Ozempic. In Hollywood is het momenteel dé afslankrage en ook in Nederland begint het terrein te veroveren. Henk heeft er zijn indrukwekkende gewichtsverlies aan te danken.

Afrekenen

Maar daarvoor moest de zanger wel diep in de buidel tasten. “Ik kreeg een verwijzing naar de Nederlandse Obesitas Kliniek voor een intakegesprek. En toen mocht ik 1.100 euro afrekenen voor dat consult. Vervolgens betaal ik voor elke prik die ik krijg. Zo zit het in elkaar in Nederland.”

Aankomen

Zodoende verloor Henk in een jaar tijd 22 kilo. Maar daarmee is de kous nog niet af. Hij wil door. “Nog een kilo of tien,” aldus de zanger. Is hij niet bang dat de kilo’s er gewoon weer aankomen als hij stopt met het middel? “Nou, dat weet ik niet, want ik ben nog niet gestopt.”

Foto: ANP