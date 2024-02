Henk Westbroek ziet reünie Het Goede Doel niet zitten: geen zin meer in ruzies

Henk Westbroek heeft op zijn 72e geen zin meer in ruzies. Dat vertelde de Utrechtse zanger, presentator en schrijver in Jan-Willem Start op!, de ochtendshow van NPO Radio 2. Hij reageerde daarmee op de suggestie dat zijn oude band Het Goede Doel, in navolging van veel andere iconische Nederlandse acts, een comeback zou kunnen maken.

“Ik zit niet op het geld te wachten, de anderen die weer samenkomen wel”, aldus Westbroek. “Die vinden elkaar ook allemaal niet even leuk. Maar ik heb op mijn leeftijd geen zin meer in ruzies. Dat is een beetje geld mij niet waard. Ik heb altijd gevonden dat een gelukkig leven belangrijker is dan veel geld verdienen. Dat verandert niet meer.”

Henk Westbroek vormde met Henk Temming het hart van Het Goede Doel, dat grote hits scoorde met nummers als België, Alles geprobeerd, Hou van mij, Vriendschap en Gijzelaar. De band stopte begin jaren negentig en maakte rond 2010 een korte comeback. Veel van de nummers staan steevast hoog in de Top 2000 van NPO Radio 2.

Briljant componist

“Henk is een briljant componist”, stelde Westbroek in de ochtendshow. “In de artistieke samenwerking hebben we nooit conflicten gehad. Het kan zijn dat je goed samenwerkt, maar op persoonlijk vlak niet zo goed samengaat.” Dit ging zo ver dat de twee mannen tijdens de laatste tournee aparte kleedkamers hadden: “We kwamen elkaar op het podium pas tegen.”

Confronterende vragen

Westbroek viert dinsdag zijn 72e verjaardag. “Ik kreeg in aanloop naar mijn verjaardag steeds meer verzoeken tot overzichtsinterviews”, aldus de zanger. “Alsof mensen denken: nu kan het nog. Ik vind dat hele confronterende vragen. Net als de mailtjes en brieven die ik steeds vaker krijg van allerlei goede doelen die vragen of ik ze niet wil vergeten in mijn testament. De onbeschaamdheid; die gaan meteen de prullenbak in.”

Beeld: Reni Van Maren