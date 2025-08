Hans Kazàn ziek van scheiding zoon

Tekst: Emelie van Kaam

Hans Kazàn is zeer emotioneel om de bekendmaking van de scheiding van zijn zoon Steven en diens partner Jamie. De illusionist vertelt deze week in Weekend dat hij al eventjes wist dat het niet goed ging tussen de twee. “Ik ben al er langere tijd echt ziek van.”

Eind vorige maand kwam het treurige nieuws naar buiten dat Steven en Jamie Kazàn een punt achter hun twaalfjarig huwelijk zetten. Reden voor de breuk is waarschijnlijk het overspel van Jamie met feestartiest Vieze Jack. Vlak voor dit aan het licht kwam, sprak Weekend met Hans Kazàn, Stevens vader. “Niks is zo naar en verdrietig als je kind ongelukkig zien. Maar dat is wel aan de hand.”

Huwelijksprobleem

Volgens Hans ging het al eventjes niet goed tussen Steven en Jamie. “Natuurlijk speelde dit huwelijksprobleem al een tijdje, dat moge duidelijk zijn. Nu is het via hun social media definitief naar buiten gekomen. Ik ben er al langere tijd echt ziek van.”

Beloofd

Over de reden de breuk, waar op het moment dat Weekend met Hans sprak nog niks over bekend was, wilde hij niets loslaten. “Daar kan ik je weinig over vertellen, dat heb ik aan ze beloofd. Als ze dat naar buiten willen brengen, moeten ze dat zelf doen.”

Foto: ANP