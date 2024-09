Hans Kazàn nog altijd emotioneel om verlies dochter

Meer dan veertig jaar geleden verloren Hans Kazàn en zijn vrouw Wendy hun eerste kindje, Maaike. Als de twee hieraan terugdenken worden ze nog altijd emotioneel, vertelt Hans deze week in Weekend. “Gelukkig zijn er daarna vier gezonde kinderen gekomen, maar dat betekent niet dat het verdwenen is.”

Hans en Wendy Kazàn denken nog vaak aan hun in 1981 overleden dochtertje Maaike. “Er hangt een foto van haar in onze slaapkamer. Soms zegt Wendy: “Maaike zou nu zo oud zijn. Wat zou ze gedaan hebben?” Het blijft triest hoe het liep, maar pech en geluk zijn willekeurig. Hoe je ermee omgaat, bepaalt veel van je leven.”

Grote klap

De zorg voor Maaike, die niet levensvatbaar was, was zwaar. “Dat was geen leuk begin van ons huwelijk, het was onze eerste grote klap. Maar we groeiden daardoor naar elkaar toe en leerden ermee omgaan.” Zeker Wendy had het moeilijk in die tijd, vertelt Hans. “Het was vreselijk, voor haar en voor ons, vooral voor Wendy, die voor haar moest zorgen. Maar gelukkig zijn er daarna vier gezonde kinderen gekomen. En die zijn allemaal hartstikke gezond en blij. Dat heeft het goed gemaakt, maar dat betekent niet dat het verdwenen is.”

