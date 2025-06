Gordon: ‘Kan er nu over praten, toen niet’

Tekst: Emelie van Kaam

De overval op zijn Amsterdamse woning in 2020 heeft nog steeds grote impact op Gordons leven. Hij kan door therapie inmiddels met de situatie omgaan, maar helemaal ontspannen is hij nooit meer. “Ik kijk nog steeds over mijn schouder als ik thuiskom,” vertelt hij deze week in Weekend.

In 2020 werd er een gewelddadige overval gepleegd op de woning van Gordon in Amsterdam-Zuid. De artiest werd hierbij mishandeld, bedreigd en vastgebonden, waarna ze zijn pinpas, creditcard en sieraden meenamen. “De overval heeft zóveel impact gehad op m’n leven,” vertelt hij deze week in Weekend. “Je kunt niet uitleggen wat voor impact het heeft. Nog steeds. Ik ben daardoor weggegaan uit Nederland.”

Lees ook: Wil Gordon weer meedoen met De Toppers?

EMDR

Sinds de overval leeft Gordon gelukkig niet in angst, maar hij heeft wel therapie gevolgd. “Ik heb een jaar lang EMDR gehad. Een jaar!, om daar überhaupt mee om te gaan. Dat kan nu. Ik kan erover praten, dat kon ik toen niet. En nu leef ik gewoon mijn leven, maar ik kijk nog steeds over mijn schouder als ik thuiskom.”

Lees het hele interview met Gordon, waarin hij onder meer verder ingaat op de impact van de overval en de beschuldigingen van zijn nichtje Michelle, in Weekend nummer 25. Ook in deze editie: koning Charles zieker dan gedacht, de huwelijkscrisis van Katy Perry en Orlando Bloom, de meest bizarre showbizzvetes en interviews met onder andere Erica Meiland, Mart Hoogkamer, K3 en presentatrice Hila Noorzai. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.