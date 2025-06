Wil Gordon weer meedoen met De Toppers?

Tekst: Nicky Molendijk

Gordon heeft in het SBS6-programma Nieuws van de Dag laten weten of hij weer mee zou willen doen met De Toppers. “Als ze mij zouden vragen zou ik gewoon komen hoor”, vertelt de zanger.

Gordon geeft aan dat hij er best voor open zou staan om weer op te treden met De Toppers. “Waarom niet”, antwoordde hij toen Bram Moszkowicz vroeg of hij volgend jaar mee zou willen doen als De Toppers hem zouden vragen. “Maar dan moeten we eerst eventjes een leuk gesprek hebben met elkaar”, voegt hij toe.

Gordon is naar eigen zeggen gestopt met zingen. “Ik heb hele andere ambities op dit moment”, legt hij uit. Toch geeft de zanger aan dat “alles mogelijk” is. “Ik zit in een andere fase in mijn leven. Ik sta overal voor open. Alles is te repareren.”