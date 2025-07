Gordon breekt met broers

Tekst: Boris van Zonneveld

De broederliefde tussen Gordon en zijn broers Johny en Martin is voorgoed bekoeld. De enige met wie hij nog contact heeft van zijn familie zijn twee van zijn zussen, vertelt Gordon deze week in Weekend. Maar ook zij praten onderling niet met elkaar.

Binnen de familie van Gordon zijn de onderlinge relaties zeer complex en versplinterd. “De enigen met wie ik al jaren contact heb, zijn mijn twee zusjes Tineke en Marja,” vertelt hij deze week in Weekend. Al hebben de twee zussen op hun beurt geen goede verstandhouding. “Zij praten onderling niet met elkaar.”

Verbroken

De band tussen Gordon en zijn broers is voorgoed verbroken. “Met Johny en Martin is het allemaal… Weet je, ik heb er vrede mee. Ik haat ze niet. Ik zeg ze gedag als ik ze zie, maar het is…” De entertainer lijkt de woorden niet te kunnen vinden.

Te veel

Duidelijk is dat er absoluut geen sprake meer is van broederliefde. “Nee, die is weg. Er is te veel gebeurd, te veel gezegd.”

