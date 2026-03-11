Frank Jansen wil geen vaste relatie meer

Tekst: Emelie van Kaam

Nu zijn relatie met Rogier Smit al even uit is zien de vrienden van Frank Jansen eindelijk de oude Frank terug. Zelf had hij zich niet gerealiseerd dat hij tijdens zijn relatie zo veranderd was. Zo’n verandering zullen zijn vrienden niet snel meer in hem zien, want Frank heeft geen behoefte meer aan een nieuwe liefde, vertelt hij in Weekend. “Wél een romantische affaire, omdat het losjes is.”

Frank Jansen was bijna zestien jaar samen met de dertig jaar jongere Rogier Smit, maar de relatie ging met de nodige drama uit. Terugdenkend aan die periode vraagt Frank zich regelmatig af wat hem mankeerde dat hij zo lang met Rogier samen was. “Maar weet je wat nou zo raar is? Ik bedenk dan dat het erg leuk was in het begin. Ik probeer te focussen op de goede tijden.”

Lees ook: Frank Jansen (77) na hartoperatie: ‘Ik moet me rustig houden, maar dat vind ik lastig’

Zonde

Voor de rest probeert Frank het zoveel mogelijk los te laten, “want dat is zonde van m’n tijd”. Iets dat zijn vrienden beamen, want die zagen een hele andere kant van hem in de periode dat hij samen was met Rogier. “Van de week was ik lunchen met dierbare vrienden en zij zeiden: “Je bent de oude Frank weer, je bent tenminste weer gezellig”. Ik vroeg of ik met Rogier dan niet gezellig was. “Nou… hoe zullen we dat zeggen?” Ik heb vervolgens gezegd: “Nee, zeg maar niks”. Blijkbaar niet dus.”

Losjes

Op een nieuwe liefde ziet Frank niet meer te wachten. “Wél een romantische affaire, dat kan natuurlijk nooit kwaad. Dat is leuk, omdat het losjes is. Ik wil niet iets vasts. Daar moet ik echt niet aan denken. Ik kan nu opstaan en naar bed gaan wanneer ik wil.”

Ons hele gesprek met de broer van Frank Jansen lees je in Weekend editie 11. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP