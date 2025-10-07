Ex Tygo Gernandt voelt zich belazerd

Tekst: Emelie van Kaam

Dianne van den Eng, de ex-vriendin van Tygo Gernandt, hoorde uit eerste hand hoe haar toenmalige partner zich had gedragen op de set van Flikken Maastricht. De berichten schokten haar, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik vond het vies en heftig.”

Toen Tygo Gernandt ontslagen was bij Flikken Maastricht omwille van een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag koos zijn toenmalige vriendin Dianne van den Eng aanvankelijk zijn kant. “Want het was mijn vent,” beredeneert ze deze week in Weekend. Maar dat veranderde toen ze van mensen van de set hoorde wat er daadwerkelijk gebeurd was. “Ik voelde me belazerd, want Tygo en ik gingen toen heel goed met elkaar om.”

Lees ook: Jeroen Pauw vuurt vragen af op Tygo Gernandt over omstreden filmpje

Vies

Dianne schrok van wat haar verteld werd. “Ik was boos nadat ik het gehoord had, ik vond het vies en heel heftig. Voor haar én voor andere mensen op set, want mij is verteld dat het niet bij één iemand is gebeurd. Dat is wat ik erover kan zeggen.”

Bedoeling

Dianne wilde niet in haar eentje met haar verhaal naar buiten komen en hoopte dit samen met deze andere vrouwen te doen. Maar daarin kwam ze bedrogen uit. “Ik was degene die het uiteindelijk in haar eentje heeft gedaan. Maar de bedoeling was om er met z’n allen voor te zorgen dat mensen worden gewaarschuwd voor zijn gedrag.”

Ons hele gesprek met Dianne van den Eng, de ex-vriendin van Tygo Gernandt, lees je in Weekend editie 41. Hierin gaat ze onder meer in op het uitkomen van het omstreden filmpje. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP