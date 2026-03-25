Envy Peru leert zichzelf kennen door drag

Tekst: Sabine Krouwels

Jarenlang zag Envy Peru haar dragpersonage en Boris, zoals ze geboren werd, als twee losse personen. Maar hoe ouder ze wordt, hoe meer ze erachter komt dat dat eigenlijk één persoon is. “Maar dat durfde ik nog niet te laten zien en daar heb ik drag voor nodig gehad.”

Voor Envy Peru waren haar dragpersonage en Boris Itzkovich Escobar, zoals ze geboren werd, lange tijd twee aparte persoonlijkheden. Dat gaf haar een gevoel van veiligheid, vertelt de dragqueen deze week in Weekend. “Als mensen iets van Envy vinden of van drag, dan gaat het dáárover, en niet over mij.”

Kracht

Maar hoe ouder ze wordt hoe meer ze beseft dat Envy en Boris één persoon zijn. “Nu, anno 2026, zijn Envy en Boris één persoon geworden en ben ik erachter gekomen dat ik die kracht al in mijn draag. Want ik draag Envy. Boris draagt Envy. Het mooie is dat naarmate ik ouder word, ik erachter kom dat ik die persoon ben.”

Nodig

Envy komt er steeds meer achter dat Envy geen act is die ze opvoert. Het is wie ze is. “Maar dat durfde ik nog niet helemaal te laten zien en daar heb ik drag voor nodig gehad. Nu ben ik daar en kom ik erachter dat ik dat eigenlijk helemaal niet nodig heb.”

