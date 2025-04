Dragqueen Miss Envy Peru en partner kopen ‘droomhuis’

Tekst: Dunya Diercks

Boris Itzkovich Escobar, beter bekend als dragqueen Miss Envy Peru, en diens partner Andy zijn in de zevende hemel: ze hebben samen hun “droomhuis” gekocht, jubelt Miss Envy op Instagram.

“Een huis kopen in Amsterdam als zelfstandig stel, en ik als fulltime dragqueen? Niet de makkelijkste opgave, maar HET IS ONS GELUKT!”, schrijft Miss Envy bij kiekjes van hét moment waarop ze het koopcontract tekenen. “Dit moment betekent zoveel meer dan alleen een handtekening. Het bewijst dat je als freelancer, als queer persoon of stel, als creatieveling, je dromen kunt waarmaken.”

Trots

Miss Envy is zeer trots op zichzelf en partner Andy, met wie de entertainer al zeven jaar samen is. “Deze reis was stressvol en eng, maar bovenal spannend – en ik zou het met niemand anders willen doen. Dit was zo’n groot doel voor ons en ik kijk ernaar uit om ons droomhuis te maken.”

Miss Envy Peru won het eerste seizoen van Drag Race Holland, de Nederlandse versie van RuPaul’s Drag Race. Ze is ook elke week in volle drag-glorie van de partij in de RTL-show Make Up Your Mind.