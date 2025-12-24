Dyantha Brooks

Dyantha Brooks: ‘Patty Brard is mijn mentor’

Tekst: Emelie van Kaam

24/12/2025

Dyantha Brooks is ontzettend blij met Patty Brard in haar leven. Het is iemand die altijd voor haar klaarstaat en haar alles gunt en dat is Dyantha zeer dierbaar, deelt ze deze week in Weekend. “Het fijne van Patty kennen: zij heeft alles al een keer gedaan. Je kunt haar over alles bellen en dan relativeert zij het.”

Wanneer Weekend aan Dyantha Brooks vraagt of ze Patty Brard meer als moederfiguur of als mentor ziet, antwoordt ze resoluut: “Een mentor, en iemand die me ongelooflijk dierbaar is.” Dyantha herkent veel van zichzelf in Patty en belt haar graag voor advies. “We zijn allebei behoorlijke stresskippen. Ze is hartstikke nuchter en maakt mij weer rustig.”

Relativeren

Dyantha is dankbaar om iemand als Patty in haar leven te hebben. “Dat is het fijn van Patty kennen: zij heeft alles al een keer gedaan. Dus je kunt haar letterlijk over álles bellen en dan relativeert zij het weer. En dan denk je: ja, waar hebben we het over?”

Betrokken

Dat Patty altijd bereikbaar is en haar zoveel gunt, vindt Dyantha heel bijzonder. “Toen ik mijn boek presenteerde (Dit Keer Wel, red.), stond zij ook tot op het laatste moment de tafels op te maken voordat de gasten kwamen. Ze is overal bij betrokken en gunt me alles. Dat is hartstikke fijn. Ik ben blij dat wij een goede band hebben.”

Foto: ANP

