Dries Roelvink: ‘Overgang van Luciënne naar Honoria was lastig’

Tekst: Emelie van Kaam

De tijd dat hij en zijn ex-vrouw Luciënne in scheiding laten vond Dries Roelvink lastig. Zeker toen ze nog samenwoonden, maar hij wel alweer aan het daten was met andere vrouwen, vertelt hij deze week in Weekend. “Er verschenen vervelende artikelen met koppen als: “Dries bedriegt zijn vrouw”.”

Dries Roelvink zit veertig jaar in het vak. In die jaren is er genoeg over hem gesproken en dat zal lang niet altijd even fraai zijn geweest. In Weekend vertelt hij deze week wat het lelijkste is dat hij ooit over zichzelf heeft gehoord. “Het meest vervelende vond ik het met de overgang van Luciënne naar Honoria. Luciënne en ik waren toen op papier nog niet gescheiden. Ik leerde Honoria kennen terwijl ik nog samenwoonde met Luciënne, dus men zag dat als vreemdgaan. Er verschenen toen vervelende artikelen met koppen als: “Dries bedriegt zijn vrouw”.”

Babbelen

Dat raakte Dries, terwijl hij destijds juist open kaart met Luciënne speelde. “Maar als zij vervolgens zo’n blad vasthoudt, is dat toch pijnlijk. Gelukkig kunnen ze nu heel goed met elkaar opschieten. Als ik thuiskom, zit Luciënne soms met Honoria op de bank, gezellig met z’n tweeën te babbelen.”

Lees het hele interview met Dries Roelvink, waarin hij onder meer vertelt over het geloof van zijn zoon Donny en in de bres springt voor zijn goede vriend Tino Martin, in Weekend nummer 25.