Dit is hét gekste moment uit de carrière van Albert Verlinde

Tekst: Emelie van Kaam

Een carrière van veertig jaar kent vele hoogte- en dieptepunten, maar ook gekke momenten. Wanneer Weekend naar die van Albert Verlinde vraagt, twijfelt hij geen moment. “Ik heb een uur met Brad Pitt doorgebracht op een hotelkamer.”

Albert Verlinde wordt volgend jaar 65 én hij zit veertig jaar in het vak. In Weekend kijkt hij deze week terug op de hoogte- en dieptepunten van zijn carrière. Maar ook vragen we hem naar gekke momenten achter de schermen. Een situatie die er direct uitspringt: zijn ontmoeting met Brad Pitt. “Hij was vanwege een film op bezoek in Amsterdam. Niemand wilde hem interviewen, want hij was nog niet bekend, terwijl hij achteraf gezien juist op het punt van doorbreken stond.”

Hotelkamer

Albert had de film gezien en was zeer gecharmeerd van de acteur en dus liet hij de kans om hem te spreken niet aan zich voorbijgaan. “Ik wist hoe mooi hij eruitzag en dat had mijn interesse wel gewekt. Ik heb uiteindelijk een uur met hem doorgebracht op een hotelkamer van het American Hotel en het was een ontzettend leuk interview.”

Bandrecorder

Maar wel een interview waar wij nooit iets van zullen terugzien. “Ik wist niet precies hoe de bandrecorder werkte waarmee ik ons gesprek wilde opnemen, want ik had er nog niet eerder een bandje in gedaan. Eenmaal thuis heb ik dat geweten, er stond namelijk hélemaal niks op. Dus je moet me op mijn woord geloven dat ik een uur in een hotelkamer met Brad Pitt heb gezeten, haha.”

Foto: ANP