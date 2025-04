Albert Verlinde: ‘Elk programma flopte’

Tekst: Boris van Zonneveld

Albert Verlinde was nooit gekomen waar hij nu is als hij in het begin van zijn carrière niet volop fouten had kunnen maken. Hij is dankbaar dat hij dit in een tijd heeft kunnen doen waarin nog niet alles onder een vergrootglas lag, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik heb heerlijk in de schaduw kunnen groeien.”

Albert Verlinde mag inmiddels een van de meest succesvolle personen in de Nederlandse showbizz zijn, maar net als bij ieder ander was ook zijn begin moeilijk. “Mijn begintijd bij SBS6, nou, ik was gewoon de Bermudadriehoek van tv. Elk programma dat ik kreeg flopte. En dat hoort erbij. Dat maakt je sterk.”

Luwte

Gezien Alberts huidige successen heeft hij duidelijk van zijn fouten geleerd. Hij is maar wat blij dat hij deze heeft kunnen maken in een tijd waarin niet alles onder een vergrootglas lag. “Dat kon ik veel meer in de luwte doen, want er waren niet allerlei juicechannels en podcastseries die daarop los gingen. Dus dat heb ik heerlijk in de schaduw kunnen doen en dan kun je groeien.”

